Ursos que viviam em zoológico cearense ganham novo lar em SP

Chegou ao fim a estadia do casal de ursos-pardos-siberianos no Zoológico de Canindé. Os animais, que estiveram no centro de uma disputa judicial nos últimos meses, passarão a residir no Santuário Rancho dos Gnomos, em Joanópolis, no interior de São Paulo. O processo de transferência teve início no começo da manhã de ontem (28). Os ursos foram colocados em caixas especiais e levados, em comboio, para Fortaleza. Uma equipe do santuário paulista acompanhou toda o translado, juntamente com veterinários e biólogos do zoológico cearense, que é gerido pelo Santuário São Francisco de Canindé.

Kátia foi a primeira a embarcar para São Paulo, às 2 horas, em um voo comercial da companhia aérea Latam. Dimas, por sua vez, foi levado para a Base Aérea Militar da capital cearense. O animal passará esta quinta-feira no local e embarca às 2 horas de amanhã (30) para o Rancho dos Gnomos. Todo o translado dos animais, que juntos pesam 270 quilos, foi custeado pelo Santuário Paulista com o apoio de patrocinadores.

Batalha judicial

Em outubro do ano passado, a ativista Luisa Mell, com congruência de duas ONGs cearenses, requereu à Justiça, a transferência dos animais alegando que os ursos viviam em condições adversas e diferentes do habitat natural deles, devido ao calor da região. Em junho passado, um acordo na Justiça garantiu a transferência dos ursos. A determinação foi emitida pela juíza da 3ª Vara da Comarca de Canindé, Tássia Fernanda de Siqueira.

Mudança de lar e nome

O Santuário para onde Dimas e Kátia estão sendo encaminhados dispõe de especificações próprias para ursos, com uma piscina com 80 mil litros de água, além de cascata, grutas, deck, troncos, árvores frutíferas e som ambiente. O local tem espaço de 1.900m². "Estamos localizados em meio à Serra da Mantiqueira, com temperaturas amenas, mais propícias para os ursos. Eles sempre foram bem tratados em Canindé, porém as altas temperaturas não os beneficiava", destacou Silva Pompeu, fundadora do Rancho.

Além da mudança de ambiente, os ursos também ganharam novos nomes. Dimas, que hoje tem 27 anos, passará a se chamar Verrú e, Kátia, com 35 anos, foi rebatizada como Mizar. "A alteração de nome é uma ação comum. Ele serve para descaracterizar todo sofrimento que eles sofreram nos circos. O passado fica para trás, agora é vida nova para eles", acrescenta Silva.

Abandono

Os animais chegaram ao Zoológico de Canindé por meio do Ibama, que os resgatou de circos onde sofriam maus-tratos. Dimas foi abandonado pelos donos de um circo e chegou em 2008 ao Zoológico cearense, enquanto Katia chegou em 2011, também vinda de um circo, onde vivia com mais três ursos, um deles, a sua irmã, a ursa Marsha, rebatizada Rowena quando também fora transferida em 2018 para o Rancho dos Gnomos.