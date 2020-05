Túneis de desinfecção contra o novo coronavírus são instalados em Coreaú

Com o objetivo de conter o avanço do novo coronavírus, a prefeitura de Coreaú, no Norte do Ceará, instalou túneis de desinfecção semelhante aos utilizados na China, país asiático onde houve os primeiros casos da covid-19. O equipamento, desenvolvido por um engenheiro cearense, foi instalado em dois pontos estratégicos do Município: um no centro comercial, na via que dá acesso aos bancos, casas lotéricas e supermercados, e o outro projetado próximo aos hospitais da cidade.

O coordenador da assistência farmacêutica de Coreaú, Alefe Alburqueque, explica que a desinfecção das pessoas que passam por dentro do túnel, cuja extensão aproximada é de três metros, ocorre por meio da utilização de produtos à base de quaternário de amônia. O procedimento é validado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O produto utilizado é uma mistura de água e sabonete líquido. “Esse detergente enzimático é próprio para humanos, portanto não irrita ou agride a pele humano e, sua fórmula balanceada, ataca a parte externa do vírus, a pasta extracelular, quebrando o vírus em partículas menores. Em contato com a água que é borrifada, essas partículas são despejadas do corpo humano”, detalha.

Segundo especialistas, para que esse composto possa agir na destruição do vírus, as pessoas precisam passar pela cabine de desinfecção de forma lenta, levando cerca de 15 segundos para percorrer os quase três metros de extensão do túnel. Alefe ressalta, porém, que as pessoas que passam pelos túneis devem estar utilizando máscaras protetoras, para que não haja inalação direta da solução.

De acordo com o secretário da saúde de Coreaú, Noélio Fernandes, as cabines vão funcionar nos horários em que haja movimentação nas ruas. “Iniciando logo pela manhã e seguindo até não existir mais fluxo de pessoas. Por todo o dia, os tubos das cabines serão abastecidos com a solução”, garantiu. Atualmente, o município tem 53 casos confirmados da Covid-19.