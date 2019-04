Secult solicita dados para concluir o projeto do Museu do Engenho do Cariri

Entre as solicitações da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) estão os projetos arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural, de combate a incêndio e de sistema de proteção contra descargas elétrica (SPDA); o orçamento referenciado; os memoriais descritivos; o cronograma físico-financeiro; as respectivas ARTs e RRTs; o projeto museológico e museográfico; a localização georreferenciada e a posse ou escritura do terreno.

Leia mais

> Instituto Cultural do Cariri projeta instalação do Museu do Engenho

O deputado estadual Heitor Férrer (SD) justifica o cumprimento de todas as requisições da Secult.

"Fui à Assembleia Legislativa tentar apoio e foi dito que não precisava estar com o projeto todo detalhado", pontuou.

Em nota, a Secult confirmou que recebeu representantes do Instituto Cultural do Cariri (ICC), no mês passado, com a demanda de esclarecimentos sobre o cadastro do projeto para construção do Museu do Engenho.

A Pasta garantiu que foram prestados os devidos esclarecimentos.

"Há necessidade de complementação de informações e de projetos para que, enfim, a demanda seja plenamente atendida. Assim, aguardamos que o material revisado seja novamente encaminhado pelo ICC a esta Secretaria, a qual não medirá os esforços para implementação dessa importante iniciativa", informou a Secult , através de nota.