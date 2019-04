Relembre os 10 anos das mortes e prejuízos das enchentes de 2009 no Ceará

A história se repete. E o cenário é preocupante com a força das chuvas no Ceará. Danos estruturais e mortes estão sendo registradas nesta quadra chuvosa e o inverno ainda nem acabou. Em um março de 2019 de intensas precipitações, seis pessoas já perderam a vida: uma tentando realizar uma travessia e cinco arrastadas por correnteza.

Em 2009, ano que ficou marcado na história do Estado como o “ano da grande enchente”, quatro pessoas também morreram no período chuvoso.

Há 10 anos, choveu 1.125,7 milímetros em todo o Estado, um observado 53,1% maior que o normal histórico para o ano todo. Matérias publicadas pelo Diário do Nordeste, em maio de 2009, relatam que110.479 pessoas de 52 municípios haviam sido atingidas pela enchente. Entre os prejuízos, famílias perderam entes, foram desalojadas ou desabrigadas e nunca mais tiveram a mesma vida.

Os registros históricos assustam e chegam a ser comparados com o atual cenário do Interior o Estado. Além das mortes desta semana, no último dia 18 de março, cerca de 250 famílias, que moram próximas à barragem do Açude Granjeiro, foram evacuadas de suas casas por risco de rompimento de estrutura, devido às fortes chuvas.



Confira imagens das enchentes de 2009 no Ceará:

Enchente na Cidade de Granja em 2009 Enchente em Ibicuitinga em 2009Foto: Alex Pimentel Enchente na cidade de Iracema em 2009Foto: Melquíades Júnior Enchente em Sobral em 2009 Enchente vila rural de Piranji em 2009Foto: Alex Pimentel Enchente em Quixadá em 2009Foto: Capibaribe Enchente em Icó em 2009Foto: Honório Barbosa Enchente em Sobral em 2009Foto: Wellington Macedo

Àquela época, a Defesa Civil Estadual afirmou que as precipitações pegaram de surpresa o Estado e não foi possível planejar ações de socorro que atendessem às demandas de toda a população. Foram milhares de desabrigados. Neste ano, de acordo com o Tenente Romário, coordenador do órgão estadual, afirma que não é possível relacionar as mortes ocorridas em 2019 com plano de salvamento ou reparos estruturais.

Todas as mortes foram em passagens molhadas. Essas passagens são feitas sim para realizar trajetos, mas são recomendadas apenas quando não está chovendo. Em período de chuva forte e irregular elas se tornam perigosas, tornando-se verdadeiros rios. É preciso evitar isso”.

Prevenção

Para dar suporte aos municípios e possibilitar um socorro eficiente à população, em caso de eventos mais graves como inundações e fortes enchentes, cada Defesa Civil municipal deve estar preparada e com um plano de contingência em mãos, segundo o Tenente Romário Fernandes. “Cada município tem que ter seus sistemas de alerta dependendo do histórico de cada município, se ele alaga fácil, etc”, aponta.