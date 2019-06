Quixadá oferta programação diversificada no mês das férias

Aventura, adrenalina e calmaria. É esse misto de sensações que o turista pode encontrar em Quixadá, principal cidade do Sertão central do Estado. É em julho, mês das férias, que o Município recebe a maior quantidade de pessoas. De acordo com a Secretaria de Turismo de Quixadá, são esperados dez mil pessoas durante o mês. A pouco mais de 2 horas da capital cearense, a cidade tem atrativos na terra, na água e no ar para quem tem disposição a enfrentar desafios. Há também opções culturais, históricas e religiosas. "Organizando bem o passeio é possível contemplar todas as riquezas da Terra dos Monólitos num só fim de semana", ressalta o secretário de Turismo do Município, Pedro Baquit.

Diversidade

"Para quem tem mais coragem, os voos livres, de parapente, decolando da rampa do Urucum, ao lado do Santuário de Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão, são uma opção. A outra é se deslocar até Juatama, uma localidade rural a 17 km do Centro da cidade e decolar da rampa da Pedra dos Ventos Resort, um hotel fazenda situado ao lado da pacata vila rural", explica o piloto e empresário turístico Eurismar Júnior.

A procura pelos saltos é, inclusive, um dos segmentos que mais crescem na região. Ultrapassando, inclusive as trilhas e ficando atrás apenas para o turismo religioso do Município.

Aos aventureiros que preferem terra firme, há muitas trilhas na região. Entretanto, os guias especializados nessa atividade, como Gildo Perigoso, orientam haver a necessidade de os exploradores, individuais ou em grupos, contarem com o auxílio de um profissional experiente "tanto para evitar riscos à própria saúde, quanto para não causarem danos ao meio ambiente". A trilha da Galinha Choca é a mais procurada.

Passeio pela história

Quem apontar a bússola para o monólito mais famoso da cidade, considerado um dos mais exóticos do planeta, pode conhecer o Açude Cedro. Além da sua beleza natural e arquitetônica, o complexo turístico é apontado como uma das maiores riquezas históricas do País. Suas obras foram iniciadas no fim do império de Dom Pedro II. De acordo com os historiadores, o imperador resolveu construir o açude para minimizar o sofrimento dos seus súditos na região, castigados pela seca.

Para enriquecer ainda mais o passeio pela saga sertaneja, o visitante pode conhecer a história da seca de "O Quinze", consagrada obra da escritora Rachel de Queiroz. A fazenda "Não me deixes" - fonte de inspiração para o romance, um dos mais conhecidos da literatura brasileira - fica situada na localidade de Daniel de Queiroz, distante 22 km da cidade.

Entretanto, antes da viagem até o recanto predileto da imortal cearense é interessante conhecer a história da primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Ao lado da Fundação Cultural de Quixadá, no Chalé da Pedra, funciona o Memorial de Rachel de Queiroz. A entrada é gratuita. Nele, uma equipe de pesquisadores recepciona o público e expõe a vida e obras da ilustre personagem, que não era admiradora de religiões. Ela não acreditava na imortalidade da alma.

Devoção

Curiosamente, Quixadá é uma cidade extremamente religiosa, de maioria católica. O Santuário de Nossa Senhora é o mais visitado na região, recebendo constantemente peregrinos de todos os municípios cearenses e de outros estados. Como fica localizado no cume de um dos monólitos, é procurado como atração turística. Dele é possível ver a paisagem da caatinga. Além do agradável clima de serra, um restaurante, livraria e um hotel completam o complexo religioso.

Outra opção serrana na região, a 580 metros de altitude em relação ao nível do mar, é a Pousada São José, na Serra do Estevão, a 22 km de Quixadá. O lugar é ideal para quem busca sossego e reuniões familiares rodeado de natureza. Ao lado dele foi construído o Mosteiro das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus.