Primeiro sábado de 2020 tem chuvas em 28 cidades cearenses

O primeiro sábado do ano começou com precipitações em 28 dos 184 municípios cearenses, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os dados são parciais e serão atualizados ao longo do dia.

O maior volume pluviométrico, entre as 7 horas de sexta-feira e 7 horas de hoje (4), foi registrado em Reriutaba (82 milímetros), na Ibiapaba, região que concentrou as maiores chuvas. Dos cinco maiores índices, quatro foram registrados na região: Graça (68 mm); Ibiapina (64.5 mm) e Guaraciaba do Norte (45 mm). General Sampaio, com 74 milímetros, no Litoral do Pécem, foi a cidade, fora da Ibiapaba, que figurou na lista das mais chuvosas.

De acordo com o órgão meteorológico, essas precipitações foram ocasionadas pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), fenômeno que é o principal sistema indutor de chuva no norte do Nordeste.

Previsão

A previsão para o restante do dia, segundo a Funceme, é de nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva na faixa litorânea, Maciço de Baturité, na Ibiapaba e no sul. Para domingo (5), as regiões da Ibiapaba e sul do Estado continuam com possibilidade de precipitações. Já para segunda-feira, dia 6, o órgão prevê nebulosidade variável em todas as regiões com possibilidade de chuva no litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité.

10 maiores chuvas por posto no dia:

(36 postos com chuva de 49 informados)

Reriutaba (Posto: Reriutaba) : 82.0 mm General Sampaio (Posto: Jurema) : 74.0 mm Graça (Posto: Graca) : 68.0 mm Ibiapina (Posto: Ibiapina) : 64.5 mm Guaraciaba Do Norte (Posto: Guaraciaba Do Norte) : 45.0 mm Reriutaba (Posto: Amanaiara) : 33.0 mm Tianguá (Posto: Tianguá) : 31.0 mm Mucambo (Posto: Mucambo) : 30.0 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Sao Goncalo Do Amarante) : 15.0 mm Viçosa Do Ceará (Posto: Sitio Vambira) : 14.6 mm

Dados extraídos, do site da Funceme, às 10h10.