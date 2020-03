Orós registra maior chuva em 24 horas no Ceará, com 92 milímetros

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou, entre 7h de sexta-feira (6) e 7h deste sábado (7), chuva em 94 municípios. As cinco maiores do dia foram observadas na zona rural de Orós, em Palestina (92mm), Ararendá (91mm), Crateús, São Benedito e Paracuru, com 85mm cada.

A Funceme prevê para este fim de semana mais chuva em todas as regiões cearenses e, para a próxima segunda-feira (9), há maior probabilidade de chover na faixa litorânea e na Ibiapaba. O meteorologista Raul Fritz, explicou que as precipitações decorrem da aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) do Ceará.

A ZCIT é uma larga banda de nuvens e é o principal sistema meteorológico que traz chuva para o Semiárido nordestino nessa época do ano. A temperatura elevada das águas superficiais do Oceano Atlântico Equatorial Sul é um fator determinante para atrair a ZCIT. “O quadro é favorável para boas chuvas durante essa primeira quinzena de março”, pontuou Fritz.

Enxurrada

Moradores dos distritos rurais de Palestina e Guassusê, na zona rural de Orós, gravaram vídeos de enxurradas em riachos e recarga de pequenos reservatórios. O tempo nublado e chuvoso proporciona um clima de alegria entre os agricultores.

Além de encher as cisternas de placas, que abastecem os moradores das comunidades rurais com água para beber e cozinhar, a chuva renova a esperança de boa safra de grãos como milho, feijão e arroz. “Neste ano está bem melhor do que no ano passado e espero chuva até maio”, disse o agricultor, aposentado, Manoel Lopes, da localidade de Guassussê. “O inverno começou a melhorar no fim de fevereiro”.

O diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iguatu, Evanilson Saraiva, disse que muitos agricultores começaram a plantar após o Carnaval. “As chuvas estavam poucas, a terra seca, mas agora está diferente, tudo molhado”, afirmou. “Depois de vários anos com inverno fraco, o que a gente espera são boas chuvas”.

Em Icó, na região Centro-Sul do Ceará, foram observados 72mm na localidade de Cascudo, na zona rural. O diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, José Santana, disse que os agricultores estão mais animados e confiantes em um bom inverno. “Por aqui muita gente perdeu milho e feijão nos últimos anos e por isso vem desistindo de plantar, mas neste ano existe uma esperança mais forte de que não faltará chuva”, pontuou.

Açudes

De acordo com o Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), neste sábado (7) há 17 açudes sangrando, 24 com volume acima de 90% e 88 com volume inferior a 30%.

As últimas chuvas elevaram os níveis do rio Salgado e do rio Jaguaribe, que contribuem para recarga do maior açude do Ceará, o Castanhão, que acumula apenas 3,12% de água.