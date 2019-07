Zoológico São Francisco é reaberto para visitação em Canindé

As visitas ao Zoológico São Francisco, em Canindé, passam a ser liberadas a partir deste sábado (13) após uma semana fechado. O equipamento havia sido embargado para visitação no último dia 5 de julho por não ter licença de operação.

De acordo com o Santuário de Canindé, mantedora do Zoológico, todas as pendências de documentação foram regularizadas e o protocolo de liberação do espaço foi expedido nesta sexta-feira (12).

O zoológico vai abrir as portas a partir das 7 horas da manhã deste sábado (13). Entre os animais que mais chamam a atenção do público estão Dimas e Kátia, um casal de ursos que vive no local.

Dimas foi retirado pelo Ibama de um circo após acusações de maus-tratos e está no zoológico desde outubro de 2008. Kátia chegou três anos depois.