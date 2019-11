Voo de Juazeiro do Norte para Recife é cancelado momento antes de decolar para fazer manutenção

Um voo da Azul foi cancelado na noite deste domingo (10), no Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, a 491 km de Fortaleza. O voo 2931 sairia da cidade por volta das 20h05 com destino a Recife, em Pernambuco.

Passageiros afirmaram para o Sistema Verdes Mares que o voo foi cancelado por causa de um superaquecimento na turbina esquerda da aeronave. O problema foi detectado momentos antes da decolagem. A Azul afirmou por meio de nota que o voo 2931 (Juazeiro do Norte - Recife) foi cancelado em devido a uma manutenção não programada na aeronave que faria o trajeto.

Testemunhas disseram ainda que a aeronave desacelerou instantes antes de deixar o solo e voltou para o pátio para o desembarque. Ainda de acordo com os passageiros, não foi ouvido nenhum barulho dentro da aeronave. Ninguém ficou ferido.

Reacomodação em outros voos

A Azul reforçou que prestou toda a assistência necessária aos clientes, conforme prevê a resolução 400 da Anac, e que os reacomodará nos próximos voos da própria empresa. A empresa lamentou eventuais aborrecimentos aos clientes e ressaltou que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações.