Vigilância Sanitária apreende quase 100 litros de leite no Crato; alimento vai ser doado

Foto: Prefeitura do Crato/ Divulgação

A Vigilância Sanitária do Crato apreendeu 99 litros de leite em cinco comércios do município após denúncia nesta quarta-feira (24). O alimento estava apto ao consumo, porém, não possuía selo de inspeção do município, portanto, não poderia ser comercializado dentro da cidade.

A apreensão ocorreu após denúncia de consumidores, já que o leite só possuía selo de inspeção municipal referente a Juazeiro do Norte. Para ser comercializado fora do município seria necessário o selo de inspeção estadual (SIE).

De acordo com a coordenadora da Vigilância Sanitária do Crato, Ana Lígia, o alimento vai ser doado para instituições carentes, como creches e casas de repouso para idosos. Vão ser destinados mais de 20 litros para cada instituição.

Durante a ação, a Vigilância também verificou todas as condições dos estabelecimentos, como existência e validade do alvará, condições de higiene sanitária, qualidade e validade dos produtos e estrutura.

“Se o estabelecimento possui alvará sanitário isso quer dizer que já passou por inspeção. Se não tiver já é aberto um auto de infração”, explica a coordenadora.

A coordenadora ressalta a importância da participação dos consumidores para a fiscalização sanitária. "Eles precisam olhar se o estabelecimento tem alvará e fazer denúncia", frisa. O número da Vigilância Sanitária é 3586 8000.

A ação da vigilância seguiu nestas quinta (25) e sexta-feiras (26), no Crato. Mas nenhum alimento foi apreendido nestes dias.