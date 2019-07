Vídeo mostra resgate de onça-parda em Reriutaba; animal é laçado e se debate tentando fugir

A onça parda capturada por moradores de Reriutaba, do distrito de Campo Lindo, foi recolhida na tarde desta sexta-feira (19) por agentes ambientais, com a ajuda da população. O felino deve ser encaminhado ao Zoológico Municipal Sargento Prata, em Fortaleza, segundo informação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A ação aconteceu na tarde desta sexta-feira (19) e está sendo considerada inadequada por alguns moradores da região. Um vídeo enviado ao Sistema Verdes Mares mostra que um homem sem blusa participou enquanto outros ficaram assistindo ao momento.

O homem lança uma corda e prende a onça pelo pescoço para ser levada pelos agentes. As imagens mostram ainda o animal se debatendo para se soltar.

A onça foi colocada em um baú rebocado por um veículo do Ubajara Cuida, programa que dá assistência a animais abandonados na cidade que dá o nome ao projeto e que fica na mesma região de Reriutaba.

A reportagem do SVM tentou contatar o ICMBio de Ubajara, órgão responsável pelo resgate, mas as ligações não foram atendidas.