Vídeo mostra exato momento de desabamento de Cristo da Igreja do Céu em Viçosa do Ceará; veja

Um vídeo registrou o exato momento do desabamento da escultura do Cristo Redentor e da torre da Igreja Nossa Senhora das Vitórias, a Igreja do Céu, em Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba, na manhã do último domingo (31). O Cristo foi esculpido em 1937.

Pessoas que estavam em uma praça próxima à igreja se assustaram com o desabamento. Ninguém ficou ferido.

A Igreja do Céu é um dos principais pontos turísticos da Serra da Ibiapaba. As imagens foram gravadas por uma câmera de monitoramento da Prefeitura de Viçosa, conforme informou o secretário de Logística do município, Miranda Filho.

A Guarda Municipal informou, logo após o desabamento, que parte da estrutura começou a cair ainda na noite de sábado e a área foi isolada. Em janeiro deste ano, a parte interna da Igreja do Céu foi reformada e o entorno, mirante turístico da região, revitalizado e reinaugurado. O templo funcionava apenas para visitação.

As obras para a recuperação da imagem do Cristo Redentor e da torre da igreja estão previstas para começar nesta terça-feira (2).

Falhas

Em laudo técnico emitido em outubro de 2018, várias falhas técnicas foram identificadas em diversos pontos a estrutura da Igreja Nossa Senhora das Vitórias. O documento foi elaborado pelo professor e engenheiro Ezequiel Mesquita, do Laboratório de Reabilitação e Durabilidade das Estruturas da Universidade Federal do Ceará (UFC).