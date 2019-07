Vídeo mostra discussão entre mototaxista e agente do Demutran em Juazeiro do Norte

Um vídeo que mostra uma discussão entre um mototaxista e um agente do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Juazeiro do Norte, localizado na Região Metropolitana do Cariri, no Sul do Ceará, viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (11). Nas imagens de uma câmera de segurança, o mototaxista aparece tentando sair do local em que a motocicleta estava estacionada e resiste à ordem de parada do agente.

Por meio de nota, o Demutran informou que o mototaxista atuava de forma irregular desde 2016, conforme a documentação do veículo, e resistiu à ordem de apreensão da motocicleta, se negando a apresentar os devidos documentos solicitados pelo agente.

Ainda de acordo com o Demutran, o mototaxista fez ameaças físicas ao agente municipal e acelerou a motocicleta em direção ao profissional que fiscalizava a área. O Diário do Nordeste tentou contato com a Delegacia de Juazeiro do Norte para saber se houve denúncia contra o mototaxista, mas não obteve retorno.