Um motorista que sofreu um acidente quando viajava com a família pela BR-020, nas proximidades do município de Tauá, denuncia ter sido jogado para fora do acostamento por um carro-forte. No veículo da família, uma caminhonete, estavam o motorista, a mulher dele, no banco do passageiro dianteiro, e dois filhos do casal no banco detrás. As vítimas tiveram apenas arranhões.

“Fui tentar ultrapassar e ele entrou na frente. Como eu já havia lançado pra fazer a ultrapassagem, mais rápido do que eles, eu freei e tirei pro acostamento. E aí, ele jogou o carro contra o nosso, bateu na porta do nosso carro e jogou a gente pra fora da estrada”, relata o motorista da caminhonete, Leonardo Porto.

O carro da família desceu um barranco e parou após bater em uma árvore.

Vídeo mostra automóvel saindo de pista após tentar ultrapassar carro-forte na BR-020 https://t.co/TrLeWZSurO pic.twitter.com/C9C3dI1RBf — Diário do Nordeste (@diarioonline) 17 de janeiro de 2020

“Minha esposa se arranhou porque ela ficou muito nervosa na saída do carro, tinham muitos espinhos. Como era uma descida, tentei segurar o carro pra não virar e fui tentando diminuir a velocidade, quebrando tudo, até que a gente parou no tronco de uma árvore”, descreve a vítima do acidente.

Segundo o proprietário, o veículo ficou completamente destruído. A família tinha trocado de carro recentemente para realizar a viagem, segundo Porto.

A família registrou boletim de ocorrência sobre o caso, e tem intenção de acionar a Justiça contra a empresa do carro-forte.

O Diário do Nordeste solicitou posicionamento da empresa responsável pelo carro-forte por meio do e-mail corporativo e aguarda retorno. Por telefone, a reportagem também tentou entrar em contato, mas foi informada de que o setor responsável estava em horário de almoço.