Uma viatura da Polícia Militar capotou na manhã desta quarta-feira, na BR-222 no km 130, em Itapajé , Região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE), uma pessoa teve ferimentos leves.

Não há informações de como aconteceu o acidente, mas chove no municipio e a pista molhada pode ter contribuído para o capotamento, segundo o órgão.

Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

Uma equipe da PRF foi acionada ao local.