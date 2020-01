Vestígios de óleo em Amontada e Itapipoca são diferentes das manchas que afetaram o litoral em 2019

Os resquícios de óleo que apareceram em praias de Amontada e Itapipoca no fim de dezembro e início de janeiro não são da mesma procedência das manchas de óleo observadas no litoral do Nordeste e de parte do Sudeste brasileiros no segundo semestre de 2019. A Marinha do Brasil chegou à conclusão após análides de amostras realizadas pelo Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM).

O contra-almirante Valicente, comandante da segunda divisão da esquadra, explicou nesta quinta-feira (16) que não existe nenhuma praia com vestígio de óleo no Ceará atualmente. "Nós tivemos agora, no dia 30 de dezembro, praias que foram afetadas por outro óleo. Chegou um óleo que foi identificado, fizemos análise e identificamos que não é o mesmo que apareceu no nosso litoral", diz.

Como parte da 3ª fase da operação "Amazônia Azul - Mar Limpo é Vida", está atracado no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, o Navio Doca Multipropósito. O objetivo é monitorar as manchas de óleo que apareceram no litoral brasileiro. Conforme o comandante, até esta sexta-feira (17) serão feitos sobrevoos por 200 km pela costa cearense, passando por Itapipoca e Amontada, para buscar eventuais vestígios dde óleo.

"A partir desse ponto, e nessa terceira fase da 'Amazônia Azul - Mar Limpo é Vida', nós vamos identificar o endpoint, que será o término dessa operação. Nós poderemos assegurar à sociedade brasileira que as nossas praias estão livres desse óleo. Claro que os impactos ambientais são avaliados pelo Ibama e pelas diversas secretarias e agências. Nós estamos bem próximo de identificar, se tudo ocorrer bem, estamos chegando ao término dessa operação", colocou o contra-almirante Valicente.