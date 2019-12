Vestidos com roupas de Natal, recém-nascidos ganham ensaio fotográfico natalino em Sobral

A festa natalina deste ano guardou um momento que ficará registrado na memória de mães e funcionários que cuidam diariamente da recuperação de bebês prematuros na Região Norte do Estado. Como reforço ao acolhimento e humanização, os bebê recém-nascidos na Santa Casa de Misericórdia de Sobral foram envoltos em roupas e apetrechos natalinos que marcam a comemoração de fim de ano e ganharam um ensaio fotográfico completo de presente.

A equipe de neonatologia da UTI Neonatal e do serviço de Canguru da Maternidade confeccionam as fantasias, que foram usadas pelos recém-nascidos prematuros, que ainda aguardam a alta médica para poderem ir para casa. Nesta segunda-feira (16), as mães seguraram os pequenos “bonequinhos de neve” Yasmin Oliveira Borges, de apenas nove dias de vida, e Felipe de Carvalho Rodrigues, que completou um mês e dez dias de nascido.

Para Keiliane Paiva de Carvalho, mãe do pequeno Felipe, que nasceu com 27 semanas de idade gestacional e pesando 1kg, o momento foi emocionante. “Foi a primeira vez que eu vi ele vestidinho. Foi muito lindo e emocionante”, conta.

Depois das risadas e emoção, ela conta que dividiu o momento com toda a família: “eu já mostrei à família toda e depois ficou todo mundo ligando dizendo que era a coisa mais linda do mundo”. Keiliane é mãe do Felipe e do pequeno Gustavo. Os dois são gêmeos, mas Gustavo ainda está respirando com a ajuda dos aparelhos.

Fotógrafos do Bem

O ensaio fotográfico foi feito pela própria equipe do hospital. Os dois bebês fotografados já estão respirando sem a ajuda de aparelhos, o que facilita ficarem no colo das mães. Os recém-nascidos receberam tiaras personalizadas, no caso das meninas, e gorrinhos de natal de papai Noel. Todas as crianças tiveram, também, os pés protegidos com meias vermelhas.

As fotos ficaram expostas em um painel na entrada da UTI Neonatal II do Hospital e, após receber alta, as mães poderão levar as fotografias como lembrança.

Auxílio na Recuperação

O momento vai além da fofura e proporciona aos parentes dos recém-nascidos a oportunidade de receberem um momento de descontração e alegria, que também ajuda na recuperação das crianças. "Nosso objetivo é proporcionar mais humanização para as mães que estão acompanhando seus filhos. Para que elas, mesmo longe da família, consigam ter um momento de alegria neste natal", ressalta Renides Brasil, coordenadora da UTI Neonatal II.

São considerados prematuros os bebês que nascem antes de 37 semanas de gestação. Por não terem cumprido o período gestacional completo, eles precisam de cuidados especiais para a respiração e alimentação. A Santa Casa possui projetos desenvolvidos com o objetivo de facilitar essa recuperação, como a redeterapia, na qual os bebês mais estáveis são colocados em redes produzidas para o tamanho deles, e hidroterapia, técnica que relaxa o bebê.

Durante um tempo médio de uma a dois meses os recém-nascidos ficam sendo monitorados nas unidades neonatais - na Neonatal II da Santa Casa há 10 leitos.