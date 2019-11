Venezuelanos refugiados em Sobral recebem auxílio com doações de alimento e utensílios domésticos

O grupo de 30 venezuelanos que chegou a Sobral, na Região Norte do Estado, na última quinta-feira (14), já está alojado em uma casa, em melhores condições, cedida pela Catedral de Sobral. Desde a chegada ao Município, o grupo estava concentrado em um prédio abandonado. Segundo o pároco Lucione Queiroz, um dos responsáveis por prestar auxílio aos refugiados, três crianças do grupo precisaram ser encaminhadas ao hospital para atendimento médico.

Conversamos com o religioso na manhã desta terça-feira (19), que atualizou a situação dos venezuelanos. “Desde ontem eles estão na casa, mas, por ser um grupo muito grande, nós estamos fazendo uma divisão entre eles. Alguns vão ficar alojados lá e outros vão ficar no salão paroquial [da Catedral de Sobral], que tem quartos, banheiros e cozinha”, explica. A casa cedida pela paróquia fica próximo à Catedral.

Preocupação

Entre os venezuelano estão crianças, um casal de idosos, homens e mulheres - uma delas grávida de nove meses, que também está sendo acompanhada por uma equipe médica. Ontem (18), três crianças chegaram a ser encaminhadas ao hospital por apresentarem quadro febril. Os venezuelanos estão recebendo doações de alimento e roupas, além de já terem ganhado três fogões, uma geladeira e um freezer - a divisão dos utensílios é feita pelo próprio grupo.

O religioso Lucione Queiroz explicou, ainda, que após os primeiros serviços o “caminho agora é buscar o auxílio dos órgãos públicos.”

Prefeitura

A Prefeitura de Sobral informou, em nota, que está acompanhando, por meio do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) e do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), a situação dos venezuelanos que chegaram recentemente à cidade. O Município já colocou à disposição do grupo os serviços ofertados tanto pelo Centro POP quanto pelo CRAS, que inclui alimentação e outros serviços.

Por meio da Coordenadoria dos Direitos Humanos, o Município está articulando juntamente com as Defensorias Públicas da União e do Estado um encontro com o grupo, a fim de orientá-los no sentido da regularização de sua permanência no país, para que todos possam ter acesso aos serviços das Políticas Públicas municipais, bem como seu cadastramento junto ao Cadastro Único do Governo Federal (Cadúnico) para garantia de segurança e proteção social.

Segundo a Prefeitura, os migrantes que já estiverem com sua permanência no país regularizada, passarão a ter acesso a todos os serviços das Políticas Públicas do Município.