Veículo de transporte escolar pega fogo após pane, em Independência.

Um incêndio atingiu uma van de transporte escolar após uma pane no motor do veículo, na tarde desta quarta-feira (22), em Independência, no Ceará.

Segundo, Francilurdes Vieira, secretária de Educação do Município, o fogo começou por volta das 17 horas devido a um problema técnico. No momento do incêndio, não havia aluno no interior do veículo.

O condutor da van saiu rapidamente e não se feriu. Ainda segundo a secretária, a van pertence a uma empresa terceirizada, contratada para transportar os alunos da zona rural para uma escola do município. As causas do incidente serão investigadas.

A Prefeitura de Independência está providenciando um outro automóvel para transportar os alunos, para que eles não faltem nenhum dia de aula.