Veículo da paróquia de Ibicuitinga pega fogo em estrada de Morada Nova

Um veículo da Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, no município de Ibicuitinga, pegou fogo em uma estrada da cidade de Morada Nova, por volta das 15 horas deste domingo (5).

No carro, do tipo caminhonete, estavam o Padre José Carneiro e jovens que retornavam de um encontro religioso realizado em Limoeiro do Norte.

Segundo a secretária da paróquia de Ibicuitinga, o fogo teve início após uma luz de alerta acender no painel do veículo. Padre José parou, desceu com os jovens e as chamas consumiram o carro, que teve perda total. Bagagens com objetos dos ocupantes ficaram queimadas. Ninguém ficou ferido.

Um carro-pipa que passava pelo local foi usado para apagar o incêndio na caminhonete, que era usada para trabalhos comunitários ligados a igreja.