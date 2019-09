Veículo colide com UTI Móvel que levava recém-nascido; criança fica sem ferimentos

Um motorista de um veículo particular colidiu com uma UTI Movél que carregava um recém-nascido, dois enfermeiros e a mãe da criança. O acidente aconteceu por volta da meia-noite do último domingo (8) na CE-187, estrada que liga os municípios de Viçosa do Ceará e Tianguá, no norte do Estado.Apesar da gravidade do acidente, o bebê e as outras pessoas na ambulância ficaram sem ferimentos. Já o condutor do carro de passeio sofreu uma lesão grave na perna.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ambos os veículos trafegavam de Tianguá com destino à cidade de Viçosa do Ceará. A UTI Móvel havia deixado um paciente em Sobral e voltava com a mãe e seu bebê, com poucos dias de vida. Ainda de acordo com a PRE, o motorista da ambulãncia afirmou que o outro condutor causou o acidente ao bater seu carro latralmente.

O motorista do carro foi levado ao Hospital e Maternidade de Viçosa do Ceará, que confirmou a entrada da vítima com uma fratura exposta, mas informou que o estado de saúde é estável.