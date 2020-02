Vaca de meia tonelada cai em poço com 15 metros de profundidade em Iguatu; vídeo mostra resgate

Uma vaca com cerca de meia tonelada caiu em um poço com 15 metros de profundidade em Iguatu, no interior do Ceará, neste domingo (2). Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e fez o resgate do animal.

Os moradores encontraram o animal já dentro da cisterna e acionaram os bombeiros. Conforme o tenente-coronel Nijair Araújo, responsável pela equipe, a operação de salvamento durou três horas.

O poço estava seco e os bombeiros conseguiram retirar a vaca com um material especifico de salvamento, o multiplicador de forças. Após o resgate, a vaca conseguiu se manter em pé e não apresentou ferimentos graves.