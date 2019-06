Unilab abre editais para dois concursos públicos no Ceará

Os editais do concurso da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) foram publicados nesta sexta-feira (31) e prevêem o preenchimento de 23 vagas para assistente em administração com lotação nos campi do Ceará e outras 19 vagas em diversos cargos de níveis médio e superior.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente via Internet, no site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, responsável pela seleção. As inscrições para as duas seleções iniciam nos dias 1º de agosto e 2 de agosto, respectivamente, e vão até o dia 11 do mesmo mês. Os candidatos devem preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição e o envio dos dados. O valor das inscrições, conforme os cargos, varia de R$ 90,00 até 120,00.

Salários

Para preenchimento dos cargos, são requisitos necessários o Ensino Médio Profissionalizante na área ou Ensino Médio completo, ou o nível Superior em áreas especificadas para cada cargo. Quanto à remuneração e a jornada de trabalho, os candidato que forem efetivados terão o vencimento entre R$ 2.904,96 à R$ 4.638,66, com a carga horária semanal de 20h ou 40h, de acordo com o cargo.

Provas

Para avaliar os candidatos, será realizada prova de múltipla escolha para todos os cargos, marcado para os dias 15 de setembro (edital 18/2019) e dia 29 de setembro (edital 19/2019) de 2019, e prova prática para os cargos de níveis médio, cronograma definido no Edital. A validade do concurso tem o prazo de um ano a contar da data da publicação do seu resultado, podendo ser prorrogado por igual período.