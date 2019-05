Última semana de maio será de poucas chuvas no Ceará

Os próximos três dias devem ser de poucas chuvas no Ceará, segundo relatório da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As chuvas devem ser restritas nas Regiões Central e Norte do Estado.

Para segunda-feira (27), a previsão do órgão é de chances de precipitações no litoral cearense, Maciço de Baturité, na Região da Ibiapaba e Vale do Jaguaribe. Nas demais regiões, nebulosidade variável. Isso deve ocorrer porque há nuvens próximo à costa norte do Nordeste.



Para terça (28) e quarta-feira (29), a previsão é de possibilidade de chuva no litoral cearense e no Maciço de Baturité, com cobertura variada de nuvens nas demais áreas do Ceará.



Indutor de chuva se afasta da costa do Ceará

O cenário previsto para estes três dias se dá pela influência de áreas de instabilidade que se deslocam do oceano Atlântico e adentram o continente. A redução nos registros também é provocada pelo afastamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) da costa do Ceará, situação típica do fim da estação chuvosa (fevereiro a maio).

A ZCIT é uma banda de nuvens que circunda a faixa equatorial do globo terrestre, formada principalmente pela confluência dos ventos alísios do hemisfério norte com os ventos alísios do hemisfério sul. A zona é o principal sistema indutor de chuva no Ceará.

Chuvas do fim de semana

O último fim de semana do mês de maio foi de poucos registros de chuva, conforme a cenário apontado pela Funceme. Entre a última sexta-feira (24) e o sábado (25), houve precipitações em cerca de 30 municípios, com os maiores acumulados em Jijoca de Jericoacoara (43 mm) e São Gonçalo do Amarante (32,4 mm). Já entre o sábado e este domingo (26), o balanço aponta precipitações em 26 municípios do Ceará, com a maior em Chaval, com 70,5 milímetros.



Já no intervalo entre as 7h de domingo e as 7h desta segunda-feira (27), dados preliminares indicam registros de chuva em, pelo menos, 40 municípios. Nestas 24 horas mais recentes, os acumulados principais foram em Barroquinha (53,3 mm), Paraipaba (48 mm) e Acaraú (46 mm).

