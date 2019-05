UFCA tem concurso público com 25 vagas de níveis médio e superior

Foi divulgado edital de concurso público para a Universidade Federal do Cariri (UFCA) nesta segunda-feira (27). São 25 vagas para 18 cargos de níveis médio e superior. As inscrições ocorrem de 6 a 23 de junho. As provas devem ser feitas no dia 4 de agosto, nas cidades de Juazeiro do Norte e Crato, ou em municípios próximos caso haja necessidade. Os salários chegam a R$ 4.180,66.

As vagas de nível médio são para cargos de:

Assistente em Administração (6)

Revisor de Textos em Braile (1)

Técnico de Laboratório – Área Biotério (1)

Técnico em Eletricidade (1)

Técnico em Enfermagem (1)

Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais (2).

Já os cargos de nível superior são:

Administrador (2)

Arquivista (1)

Assistente Social (1)

Engenheiro – Área Elétrica (1)

Engenheiro de Segurança do Trabalho (1)

Estatístico (1)

Médico – Área Pediatria (1)

Médico – Área Psiquiatria (1)

Pedagogo (1)

Psicólogo (1)

Sociólogo (1)

Técnico Desportivo (1).

As inscrições devem ser feitas no site da Fundação de Apoio a Serviços Técnicos, Ensino e Fomento à Pesquisa (Fastef).

Os salários para cargos de nível médio correspondem a R$ 2.446,96, acrescidos de auxílio-alimentação de R$ 458,00, totalizando R$ 2.904,96. Já para as funções que exigem nível superior, o salário é de R$ 4.180,66, também acrescido de auxílio-alimentação de R$ 458,00, totalizando R$ 4.638,66.

Candidatos que sejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda mensal per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo, ou que sejam doadores de médula óssea podem requerer isenção da taxa de inscrição a partir do dia 3 de junho.

O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado.