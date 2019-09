UFC abre concurso público com 15 vagas para Crateús, Quixadá e Russas

A Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou edital para concurso público que contemplará três municípios do interior do Estado. Ao todo, são 15 vagas distribuídas para Crateús, Quixadá e Russas.



As inscrições poderão ser feitas de 22 de janeiro a 2 de fevereiro do próximo ano, por meio do site da Coordenadoria de Concursos (CCV). A taxa para o nível médio é de R$ 90,00 e a remuneração chega a R$ 2.904,96. Já para nível superior, a taxa para participar é de R$ 120,00 e a remuneração é de R$ 4,638,66.



Vagas de nível superior no Campus de Crateús:

2 vagas para administrador;

1 vaga de analista de tecnologia da informação;

1 vaga de assistente social; e

1 vaga para bibliotecário/documentalista.

Além da oportunidade para o nível superior, seis vagas estão abertas para nível médio:

1 vaga para o cargo de técnico de laboratório; e

1 vaga para assistente em administração.

Quixadá e Russas

Em Quixadá, para o nível médio profissionalizante, há 1 vaga para técnico de laboratório e 1 vaga para técnico em eletroeletrônica. Já em Russas, o órgão abriu

1 vaga para assistente social, com exigência de curso superior; e 1 para técnico de laboratório, para nível médio.

Os detalhes sobre datas das provas, atribuições de cada cargo e conteúdo programático estão disponíveis no Edital nº 129/19.