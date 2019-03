Turistas lotam Jericoacora em busca de Carnaval longe da folia

Badalada durante todo ano, a vila de Jericoacoara é opção para sossego durante o Carnaval. O local é conhecido por fugir da programação agitada, comum em outros destinos do litoral cearense.

Mais de 6 mil turistas vão passar o feriadão em Jeri, de acordo com a Secretaria de Turismo do Ceará (Setur). Os maiores grupos de visitante são oriundos do Sudeste do Brasil, Portugal, Alemanha e Argentina. A rede hoteleira de Jeri está com ocupação de 95%.

"O turismo só cresce a cada dia que passa. Aqui, choveu um pouquinho mas já tá o sol. Eu costumo dizer que Jeri é o único lugar do Brasil que dura só três minutos", comemora a moradora da vila, Tábata Lua. Devido as chuvas dos últimos dias, poças de lama se formaram no trajeto entre Jijoca e a vila de Jericoacoara.