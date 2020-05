Três médicos e piloto morrem em queda de aeronave em São Benedito

Destroços da aeronave que caiu em São Benedito VC Repórter

Três médicos e o piloto morreram na queda de uma aeronave de pequeno porte em São Benedito, na Serra de Ibiapaba, na noite desta sexta-feira (15). O bimotor caiu em uma mata entre os sítios Santa Tereza e Meio do Topo. Parte dos destroços pegou fogo no local. Não há informações sobre possíveis causa do acidente.

O avião retornava de Sobral para Teresina (PI), de onde era proveniente. O piloto veio para o Ceará na aeronave com dois médicos para levar o infectologista Pedro José Ferreira de Meneses, que estava internado com Covid-19, para Teresina, onde morava a família dele, e, no retorno, aconteceu o acidente, de acordo com uma fonte que acompanhou a tranferência. Todos os ocupantes do bimotor morreram, segundo o Corpo de Bombeiros. Meneses atendia no Hospital Regional (HRN), em Sobral.

Um funcionário do Hospital Municipal de São Benedito informou que por volta de 19h30 desta sexta populares ligaram informando sobre a queda.

Três ambulâncias foram enviadas ao local, inclusive, uma UTI móvel. Unidades do Corpo de Bombeiros de Tianguá e de Sobral foram acionadas.