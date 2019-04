Tremor de terra assusta moradores de Boa Viagem e municípios vizinhos durante a madrugada

Um tremor de terra assustou moradores de Boa Viagem, Quixeramobim e Madalena na madrugada desta quinta-feira (18). O fenômeno aconteceu por volta das 23h30min e foi sentido na sede e na zona rural das cidades, conforme relatado por testemunhas.

De acordo com o agricultor Jailson Lima, morador do distrito de Olho D'água do Bezerril, localizado a 60 quilômetros de distância da sede de Boa Viagem, foi ouvido um forte estrondo no momento do fenômeno. “Foi um barulho de cerca de 40 a 50 segundos e em seguida as telhas das casas começaram a tremer”, relata.

Conforme Jailson, quando o tremor parou alguns moradores chegaram a sair das casas e foram para a rua conferir o que teria acontecido. “Esse fenômeno nunca tinha acontecido aqui onde eu moro, mas na sede do município isso já vem acontecendo”, afirma. No dia 20 de março a cidade de Boa Viagem foi atingida por um tremor de terra de magnitude 2,9 na escala Richter.

Segundo um funcionário do Hospital Municipal Casa de Saúde Adília Maria, localizado no Centro de Boa Viagem, não houve registro na unidade de saúde de pessoas feridas por causa do fenômeno.

Em Quixeramobim, moradores relataram nas redes sociais que o tremor foi sentido nos distritos de Damião Carneiro, Manituba e Passagem. Já em Madalena, a área urbana foi um dos locais onde o abalo sísmico aconteceu.

Causas

Os tremores de terra ocorridos no Ceará são monitorados pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN).

Conforme o Laboratório, os tremores ocorrem devido a fossas subterrâneas que estão constantemente em atividade sismológica.



As fossas são ligadas ao encontro das placas tectônicas no Oceano Atlântico, que ligam a América do Sul ao continente africano. Os tremores também podem estar relacionados à atividade sismológica das placas tectônicas.