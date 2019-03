Trecho provisório é feito para substituir percurso destruído que dá acesso ao litoral oeste do Ceará

Uma nova via provisória está sendo construída neste domingo (24), pelo Departamento Estadual de Rodovias (DER), na lateral da rodovia CE-176, para garantir a passagem de veículos ao litoral oeste do Ceará.

A rodovia, que dá acesso às praias de Icaraí de Amontada e Moitas, ficou parcialmente interditada após uma cratera abrir na tarde do sábado (22). A rodovia se encontra em uma passagem molhada e com as intensas chuvas registradas na região, o nível do rio subiu e avançou sobre a pista, causando a obstrução. A cratera aberta tem aproximadamente 80 metros de cumprimento e cinco metros de profundidade.

Por enquanto, os motoristas terão que utilizar o trecho pela localidade de Campo Grande, o que acrescenta dez quilômetros ao percurso para ter acesso às praias.

O superintende do DER, Sérgio Azevedo, informou que a rodovia será restaurada até o dia 10 de abril.