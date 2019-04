Trecho da CE-311, que liga Viçosa do Ceará a Granja, desaba

As fortes chuvas dos últimos dias deixaram um trecho da rodovia CE-311, a cerca de seis quilômetros do município de Viçosa do Ceará, destruído parcialmente. Um trecho de aproximadamente 50 metros, entre Viçosa e a cidade de Granja, opera em apenas um sentido desde a última quarta-feira (27). Nesta sexta-feira (29), a estrada permanecia com buracos. Conforme o Departamento Estadual de Rodovias (DER), equipes estão trabalhando na desobstrução total da pista e a previsão é que o local seja liberado até o fim desta tarde.

A rodovia estadual é o único acesso para moradores de vários distritos de Viçosa até a sede do Município. Moradores reclamam que nenhuma autoridade ou órgão competente tomou providências em relação à situação. A própria população realizou uma força-tarefa para abrir passagem.

A rodovia é o único acesso para moradores de vários distritos de Viçosa até a sede do município. Foto: Maristela Gláucia

Rodovia estadual

A CE-311 tem 71 quilômetros no total e foi inaugurada em 20 de março de 2010, na gestão do governador Cid Gomes. A via faz parte do programa de desenvolvimento de turismo do Nordeste (Prodetur 2) e liga a região serrana ao litoral oeste. O investimento foi de 25 milhões com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).