Trecho da CE-065 é interditado após asfalto ceder no Maciço de Baturité

Parte do rodovia CE-065 precisou ser interditada na tarde deste domingo (16) após o asfalto ceder depois de um deslizamento de terra. O trecho fica no Km 75 entre os municípios de Palmácia e Pacoti, na região do Maciço de Baturité. As chuvas que caíram na região podem ter contribuído para o deslizamento.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) a interdição compreende os dois lados da rodovia e não há previsão de liberação da via. Funcionários da Superintendência de Obras Públicas (Sop) estiveram no local para averiguar a situação.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Superintendência de Obras Públicas sobre os reparos a serem feitos no trecho e aguarda resposta. ~

Previsão

A previsão da Funceme para a região nesta segunda-feira (17) é de nebulosidade variável com possibilidade de mais chuvas.