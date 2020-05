Transporte municipal em Juazeiro do Norte volta a ser suspenso

Foto: Via Metro

A Auto Viação Metropolitana, a Via Metro, responsável pelo transporte municipal de Juazeiro do Norte, voltou a suspender suas linhas de ônibus a partir desde sábado (16). A medida atende decreto municipal. A empresa havia anunciado, na última quinta-feira (14), que retornaria com 30% de sua frota.

As linhas que funcionaram a partir de ontem, Centro/Novo Juazeiro, Centro/São José, Parque Frei Damião/Parque São Geraldo e Parque Antônio VIeira/Aeroporto, deixaram de circular dentro do município.

A medida foi regulamentada através de uma alteração no decreto 505, passando a determinar a suspensão no âmbito do Município, dos serviços de transporte coletivo, regular e complementar durante o período de estado de emergência, que segue até o dia 20 de maio e poderá ser prorrogado.

De acordo com o procurador geral do Município, Micael François, a alteração tem como objetivo intensificar o distanciamento social de forma a evitar aglomerações e a consequente propagação da covid-19.

O descumprimento à norma implica pena de apreensão do veículo, além de ser passível de multa no valor de R$ 50 mil.