Tradicional Festa do Pau da Bandeira movimenta as ruas de Barbalha neste domingo (2)

Junho começa com uma celebração tradicional no Ceará: a Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, em Barbalha, reunindo fiéis para missas, cortejos, shows e para um dos momentos mais esperados do evento com o hasteamento do mastro. Reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a festa deve atrair cerca de 350 mil pessoas somente hoje (2) e aproximadamente 600 mil pessoas até 13 de junho.

A programação começou bem cedo com celebração de missas e caminhada pelas ruas de Barbalha guiada por música. “Tá um movimento muito bom, muito lindo. Só tem no nordeste”, disse Sidney Arcanjo que veio de Mato Grosso Sul para comemorar o evento com a família.

Natural de Crato, o governador Camilo Santana (PT) esteve presente mais cedo em uma das missas. “Além de ser uma festa popular e religiosa, pessoalmente pra mim, tem um simbolismo muito forte. Me lembra minha infância e adolescência, eu que praticamente vinha a quase todas as festas. É sempre uma alegria, como governador, vir aqui prestigiar essa festa”, refletiu Camilo desejando uma boa festa para todos na cidade.

Angélica Luna, fortalezense, vive há 10 anos em Crato diz que participar da Festa do Pau da Bandeira não tem preço. “Eu acho muito importante para manter a cultura, passar para as novas gerações. Trago minha filha sempre que venho. Meu marido é pesquisador nessa área e a gente vive isso com muita paixão”, destaca. Luiz Monteiro, 56, que diz nunca perdeu uma festa desde que começou a participar há 47 anos. “É um prazer grande estar aqui”, frisa.

O pesquisador Josier Ferreira, ressalta a importância da festa ser reconhecida como Patrimônio Cultural pelo Iphan. “Essa prática cultural tem que ser preservada. Momento em que se dá início todo o processo do ritual, concentração de energia e fé em torno do santo”. Josier pontua que, além da tradição, muitos carregadores do mastro são guiados por promessa.

É essa consciência cultural, sentimento de pertencimento, que vem sendo repassada há mais de 80 anos

João Xavier Teles ajuda a carregar o Pau da Bandeira há cinco anos e diz que o momento exige cuidado por conta do peso do mastro. “Começou de família. Entrei na tradição, comecei a gostar da amizade, da brincadeira que a gente tem, da união. É um momento onde todos se juntam”, pontua o estudante.

Por volta de 12h, o Pau da Bandeira, com cerca de 26 metros e pesando duas toneladas, começou a ser carregado em clima de diversão e deve ser hasteado às 18h quando shows de forró dão continuidade aos festejos na cidade.