Suposto latrocínio é investigado pela Polícia Civil em São Benedito

A morte de Pedro Raimundo Azevedo, 73, empresário conhecido como um dos mais ricos do município de São Benedito, na Região da Serra da Ibiapaba, no Interior do Ceará, está sendo investigada pela Polícia Civil. A principal linha de investigação é a de latrocínio (roubo seguido de morte).

Pedro e sua namorada, Samile Cardoso, foram agredidos por um grupo de assaltantes que invadiu a residência do casal, no bairro Monsenhor Otacílio. Os dois dormiam quando os criminosos invadiram o local. A vítima não resistiu as ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade hospitalar da cidade. Os bandidos fugiram levando joias e o carro do empresário.

De acordo com Samile Cardoso, os suspeitos entraram pela janela e "já chegaram ao quarto apontando uma arma" na direção deles. "Eles entraram quebrando a janela e com a arma na mão, eu vi logo e levantei mas ele [Pedro] não levantou, acho que ele ficou em choque. Eles disseram que não iam fazer nada com a gente", relembra.

O assalto teria durado cerca de duas horas.

Investigação

Ainda não há confirmação da causa da morte do empresário. Samile e sua família relataram ao Sistema Verdes Mares que estão sofrendo represálias da população e nas redes sociais. A namorada de Pedro é apontada como suspeita de estar envolvida no assalto.

Esta versão porém, é infudada, de acordo com a Polícia Civil. As investigações estão sendo conduzidas pelo inspetor chefe Fernando Chaves da Delegacia Municipal de São Benedito. As Polícias Civil e Militar realizam diligências para capturar os suspeitos, que até a publicação desta matéria seguiam foragidos e apurar as causas da morte do empresário.