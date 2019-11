Uma aeronave da Marinha do Brasil, que percorre o litoral nordestino para contribuir com as operações contra o avanço das manchas de óleo, foi utilizada para monitoramento do litoral oeste do Ceará, neste sábado (9), por três horas. Em 300 km observados, a equipe encontrou vestígios do material na faixa de areia da Praia do Cauípe, em Caucaia. Ao todo, cerca de 19 toneladas de material foram recolhidas nesta tragédia ambiental.

Conforme a equipe, com membros da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema), não foram encontrados manchas de óleo na água. Ainda assim, a Praia de Cumbuco, em Caucaia, está oleada e outros cinco pontos do mar cearense ainda apresentam vestígios do óleo, de acordo com último boletim divulgado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

No operação deste sábado, foram encontrados vestígios de óleo na Praia do Cauípe onde uma equipe atua para limpar o local. “Hoje nós observamos algumas manchas de óleo no litoral de Caucaia e contamos com a mobilização de 50 fuzileiros navais para fazer o recolhimento desse óleo”, destacou Madson Cardoso, Capitão dos Portos do Ceará.

Ele explica que a fiscalização do litoral acontece entre às 4h30 até o pôr do sol diariamente, mas que são necessárias várias ações de monitoramento. “Mesmo com a utilização de uma aeronave é difícil perceber as manchas na água, por isso contamos com o nosso navio patrulha que faz todo o monitoramento na parte mais afastada da água”, pontua o capitão.

Ações de recolhimento

Artur Bruno, secretário de meio ambiente, conta que já foram recolhidas cerca de 19 toneladas de material desde quando o petróleo cru começou a poluir as praias cearenses. “Nos últimos quatro dias, no Cumbuco e no Cauípe, chegamos a retirar 14 toneladas do material, o que é mais do que foi retirado nos dois meses anteriores”, frisa.

O secretário explica que, do monitoramento da costa oeste e da costa leste, as manchas foram notificadas em 15 municípios das 20 localidades que compõem o litoral cearense. “O Governo do Estado, através do Ciopaer (Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas) têm feito um sobrevoo diário, tanto na costa oeste quanto na costa leste, para perceber se há manchas no mar ou em terra”, esclarece.