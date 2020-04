Sobral registra as duas primeiras mortes causadas pela Covid-19

O município de Sobral registrou as duas primeiras mortes causadas pela Covid-19. Tratam-se de duas mulheres com 50 e 61 anos de idade. A informação foi divulgada pelo prefeito Ivo Gomes, no início da noite deste domingo (19). Conforme atualização da plataforma IntegraSUS, realizada às 17h deste domingo, o município tinha 28 casos confirmados da doença e outros 349 em investigação.

De acordo com o prefeito, o primeiro óbito foi de uma mulher de 61 anos, do distrito de Taperuaba. Ela faleceu no dia 2 de abril, na Unidade Básica de Saúde do distrito, quando foi colhido o seu exame. O resultado positivo foi liberado apenas neste domingo pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

O segunda morte foi de uma mulher de 50 anos,com problemas cardíacos já existentes.Ela era moradora do Alto da Brasília. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde de Sobral, a mulher fez exame no dia 31 de março, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e foi liberada do hospital depois que não apresentava mais sintomas. No dia 15 de abril o seu teste deu positivo para o novo coronavírus e ela foi posta em isolamento domiciliar, contudo, neste sábado (18) voltou ao hospital com quadro de insuficiência respiratória e morreu neste domingo (19).