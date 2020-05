Sobral descentraliza atendimento e aumenta testagem rápida nas unidades de saúde

Município do interior do Estado com maior número de casos de Covid-19, a cidade de Sobral, na região Norte, decidiu adotar a descentralização da coleta de material para realização de testes rápidos da doença. Desde a última semana, seus 37 Centros de Saúde da Família (CSFs) podem realizar a coleta em pacientes que estejam apresentando sintomas há pelo menos sete dias. O objetivo é diminuir o deslocamento dos sintomáticos e, com isso, impedir a propagação do vírus.

Sobral já soma 1.159 casos confirmados e 43 óbitos em decorrência da Covid-19, conforme informações da plataforma IntegraSus, da Secretaria da Saúde (Sesa) do Estado, desta segunda-feira (25). Dos Municípios cearenses, a cidade fica atrás, apenas, de Fortaleza (20.146) e Caucaia (1.226), ambas na Região Metropolitana da Capital. O Município também já registra 681 pessoas recuperadas da doença, o que representa 2,93% do número total no Ceará (23.204).

Testagem

O índice elevado de casos pode ser consequência, também, do maior número de testagem para a doença. Conforme observado na plataforma IntegraSus, Sobral já realizou 3.661 testes rápidos até o momento, o que o coloca como segundo Município do Ceará em número de testes, ficando atrás somente da Capital, que realizou 3.680 coletas. Das cinco cidades com maiores números de casos confirmados, Caucaia (2.850), Maracanaú (2.031) e Itapipoca (907) realizaram menos testes que Sobral.

Para reforçar a demanda, a cidade recebeu hoje (26) mais 820 testes rápidos para Covid-19 e 7 mil novas máscaras N95 para uso exclusivo dos profissionais de saúde. O material foi adquirido por meio do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral (CPSMS). Ao todo, 20 mil máscaras N95 e 2.500 testes rápidos foram distribuídos entre os 24 municípios consorciados.

Para Carlos Hilton Soares, diretor executivo do CPSMS, o reforço é importante para prevenção dos profissionais da linha de frente e população em geral. “A ideia do prefeito Ivo Gomes, que preside o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral, é continuar investindo recursos do consórcio para apoiar os municípios durante a pandemia”, destaca o representante.

Procedimento

Segundo a médica Josiane Dorneles, assessora técnica da Secretaria da Saúde de Sobral, quem apresentar febre, tosse seca, dor de garganta, cansaço ou dificuldades para respirar deve procurar o centro de saúde mais próximo o quanto antes. O teste é realizado em pacientes que apresentem os sintomas há pelo menos sete dias. “Essa orientação é importante para melhorar a eficácia do exame. Testes realizados antes deste prazo podem gerar um falso negativo”, explica.

Os pacientes que buscam uma unidade de saúde antes de completarem uma semana com os sintomas passam a ser acompanhados pela equipe médica da unidade e é feito o agendamento da coleta do material para quando forem decorridos os sete dias recomendados. A prioridade são servidores que atuam na área da saúde e familiares de pacientes que já testaram positivo para a doença. Após a coleta, o material é levado para o Centro de Referência em Infectologia, onde os exames são processados.

O Município é a cidade do interior do Estado com mais casos confirmados da doença. Foto: Divulgação

Os pacientes que têm o material coletado pelo período da manhã, recebe o resultado à tarde. Já os resultados dos procedimentos ocorridos no período da tarde são divulgados na manhã do dia seguinte à coleta.

Isolamento Social

Uma das medidas adotadas por conta do número elevado foi a prorrogação do decreto que endurece o isolamento social na cidade. A determinação tem validade até 1º de junho e regulamenta a comercialização de produtos não essenciais em Sobral. Segundo a medida, os estabelecimentos de serviços não essenciais só poderão comercializar seus produtos por serviço de entrega (delivery) e também ficou proibido o atendimento por meio de drive-thru em todas as atividades.

Além disso, na noite desta segunda-feira (25), o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, se reuniu virtualmente com o secretário da saúde do Ceará, dr. Cabeto, para avaliar a evolução dos números no Município. Após a análise, ficou definida a visita, nesta terça (26), de uma equipe da Sesa para levantar quais são as principais necessidades da rede de saúde para o fortalecimento no combate à doença.