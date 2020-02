Sobe para nove o número de reservatórios sangrando no Ceará

O número de açudes sangrando no Ceará subiu após as chuvas entre terça e quarta-feira (26), conforme observado no Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Nesta quinta-feira (27), o Gameleira, localizado nas fronteiras dos municípios de Itapipoca, Trairi e Tururu, ultrapassou o 100% da capacidade.

Com isso, o Estado passa a ter nove reservatórios monitorados pela Cogerh em sangria. Este é o maior número dos últimos 10 anos para o intervalo de tempo. O último ano em que o Ceará alcançou esta quantidade (até 27 de fevereiro) foi 2011. Porém, na ocasião, apenas quatro reservatórios estavam com capacidade entre 90% e 99% - próximos de atingir a capacidade máxima.

Hoje, são oito barragens nesta situação. O mais recente a atingir este nível foi o reservatório Diamantino II, no município de Marco, na bacia do Coreaú. Nesta quinta, o reservatório alcançou a marca de 90,2% de sua capacidade total.

Açudes, atualmente, sangrando:

Gameleira

Itaúna;

Tucunduba;

Acaraú Mirim;

São Pedro Timbaúba;

Quandú;

Itapebussu;

Germinal;

Tijuquinha.

Açudes próximos da capacidade máxima:

Gangorra;

Várzea da Volta;

São Vicente;

Diamantino II;

Jenipapo;

Sobral;

Itapajé;

Acarapé de Melo.

Aporte Irregular

A dificuldade, porém, permanece sendo as baixas recargas em açudes importantes do Estado. O Castanhão, por exemplo, maior do Ceará, acumula apenas 2,59% de sua capacidade. Situação que se repete na maior parte dos reservatórios cearenses, que contam com recarga abaixo de 30%. Para os grandes açudes conquistarem significativa recarga hídrica, são necessárias chuvas elevadas e próximas.

No panorama geral, o volume médio dos 155 açudes monitorados pela Cogerh é de 15,77%.

Mês chuvoso

Faltando dois dias para o fim do mês, fevereiro de 2020 já é o segundo mais chuvoso da década, podendo ultrapassar o observado em 2018, que figura na primeira colocação. Até as 10h40 de hoje, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) havia registrado 187.6 mm, um desvio positivo de 58,1%. As chuvas banharam, com generosidade, quase todas as cidades. Apenas 20 contabilizam chuvas abaixo da média.