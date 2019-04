Sobe para 22 o número de açudes no Ceará que atingiram 100% do volume total

Subiu para 22 o número de açudes no estado que atingiram 100% do volume total, conforme a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). O açude Valério, em Altaneira, no Alto Jaguaribe, transbordou nesta quinta-feira (28).

O reservatório, de acordo com a Cogerh, o reservatório tem a capacidade de 1,86 milhões de metros cúbicos. Outros 28 açudes estão com capacidade acima de 90%. Por outro lado, existem 94 açudes que estão com volume inferior a 30%, ainda segundo a Cogerh.

Açudes Castanhão e Orós

Os maiores açudes do Ceará seguem em situação crítica. O Castanhão, principal reservatório a abastecer a Região Metropolitana de Fortaleza, tem apenas 3,62% da capacidade máxima. Já o Orós, segundo maior açude do estado, tem 5,23% do volume máximo.

Confira os demais açudes que estão com volume superior à capacidade máxima: