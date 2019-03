Sobe para 21 o número de açudes que sangraram em 2019 no Ceará

O açude Caldeirões, em Saboeiro, no Alto Jaguaribe, sangrou neste domingo (24). O reservatório foi a vigésima primeira represa cearense a atingir 100% do volume, entre as monitoradas pela Companhia da Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

Angicos, no município de Coreaú, interior do Ceará, tinha sido o último açude até então a chegar ao volume máximo. O reservatório tem capacidade de 56,05 milhões de metros cúbicos, já Caldeirões tem 1,13 milhões de metros cúbicos, de acordo com a Cogerh.

Açude Caldeirões, em Saboeiro, com capacidade máxima de 1,13 milhões m³, sangrou neste domingo (24), sendo a última represa a transbordar #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/tLfZOLX37y — Diário do Nordeste (@diarioonline) 24 de março de 2019

Ainda de acordo com a companhia, do total de açudes monitorados, 95 estão com capacidade inferior a 30%.

Veja lista completa de açudes que sangraram monitorados pela Cogerh: