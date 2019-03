Sobe para 20 o número de açudes com 100% da capacidade no Ceará

O açude Angicos, no município de Coreaú, transbordou nesta sexta-feira (22). Com a sangria, o Ceará passa a ter 20 represas monitoradas pela Companhia da Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) com volume superior à capacidade máxima.

O reservatório, conforme a Cogerh, tem a capacidade de 56,05 milhões de metros cúbicos.

Os últimos açudes a atingir 100% da capacidade foram o São Vicente, em Santana do Acaraú, na região Norte (com volume de 7,67 milhões de metros cúbicos); Quandú, localizado em Itapipoca, na região norte (com volume de 3,37 milhões de metros cúbicos); Gavião em Pacatuba (com volume de 33,3 milhões de metros cúbicos); e o Itapebussu, na cidade de Maranguape, na Grande Fortaleza (com volume de 6 milhões de metros cúbicos).

Já as represas de Itapipoca, no litoral e Itapajé, em Curu, também estão com volume entre 90% e 99%. Ainda de acordo com a Cogerh, do total de açudes monitorados pela companhia, 95 estão com capacidade inferior a 30%.



Confira a lista dos 20 açudes com volume máximo: