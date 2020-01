Serviços do Posto do Detran em Sobral normalizam nesta segunda-feira

Os serviços do posto do Detran, em Sobral, vão ser normalizados nesta segunda-feira (20). O teto da unidade cedeu após as chuvas durante a tarde desta sexta-feira (17).

Cerca de 20 pessoas estavam no posto para atendimento, mas ninguém ficou ferido. Os clientes foram transferidos para o Vapt-Vupt da cidade e puderam ser atendidos.

O Corpo de Bombeiros foi ao local e isolou a área para evitar choque elétrico.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, o município registrou chuva de 18 milímetros entre as 14h e 15h desta sexta.

A chuva alagou diversas ruas do Bairro Ibiapina, dificultando o trânsito.Segundo a Funceme, choveu a chuva em Sobral teve raios, devido a formação de nuvens do tipo cumulonimbus, que são bastante extensas.