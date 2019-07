Sem placas informativas nas paradas de ônibus, estudante cola adesivos para orientar passageiros

Os 412 pontos de parada de ônibus em Juazeiro do Norte sofrem com um problema: a falta de sinalização informando quais linhas passam em cada local. Vendo a deficiência, a estudante Fernanda Barbosa replicou uma ação que consiste em colar adesivos nessas paradas com os dizeres “Que ônibus passa aqui?”.

A própria Fernanda, quando sabe os nomes das linhas, já escreve, mas a proposta é construir um sistema de informação colaborativo para cada ponto de ônibus, onde os próprios usuários preenchem a informação no local. A ideia tem sido bem aceita. “Às vezes estou no aeroporto e não sei qual ônibus devo pegar naquele ponto para ir pro Crato, porque não tem nada identificando quais linhas passam ali”, aponta Natália Amaro, estudante e usuária do transporte público.

Com a iniciativa já foram atendidos oito pontos em apenas uma semana. A meta é imprimir mais adesivos e colocá-los em outras paradas no Município.

Paradas com os adesivos:

- Dois pontos na Avenida Castelo Branco, próximo a Escola Maria Amélia, bairro Pirajá

- Ponto do Colégio Militar

- Cariri Garden Shopping

- Ginásio Poliesportivo

- Parada de ônibus de uma lanchonete próxima a praça Giradouro (triângulo Crajubar)

- Rua Padre Cícero (próximo ao Arco dos Salesianos)

- Praça Padre Cícero (Centro)

A ação pretende ajudar quem mora na cidade e também quem está de passagem. “Sou usuária de ônibus há muito tempo e sempre tive muita dificuldade de pegar ônibus. Vai ajudar não só quem mora na cidade, mas também as pessoas que vêm visitar Juazeiro”, conclui a idealizadora.

Alternativas à falta de políticas públicas

A juazeirense viu que o problema não atinge apenas Juazeiro, mas todo o Brasil. A inquietação fez com que ela fosse buscar uma alternativa na internet. Encontrou uma iniciativa de um grupo de Porto Alegre que colocava adesivos nas paradas de ônibus para orientar os passageiros. “Espero que futuramente venha uma política pública, porque esses adesivos são provisórios, um dia ele vai desgastar. Se depois colocarem uma placa, mais resistente, vai ser muito melhor”, conclui Fernanda.

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Juazeiro do Norte confirmou a ausência das placas informativas. “Infelizmente não temos placas de ônibus em pontos de parada, com informação de itinerário ou destinos, a não ser no terminal intermunicipal de ônibus”, ressaltou em nota. Mesmo não havendo uma política pública sobre a temática, a autarquia se mostrou interessada na ideia, “não há, até o momento, um projeto, ou uma política pública para implantação desses informativos. No entanto, vou passar essa ideia ao setor responsável para analisar a possibilidade", finaliza.