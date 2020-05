Sem casos de Covid-19, Município de Altaneira amplia barreira sanitária

A Prefeitura de Altaneira, no Cariri cearense, ampliou desde o último domingo (24) a barreira sanitária montada na entrada do município. Até o dia 1º de junho, a medida funcionará em regime de 24 horas completas, com rigidez nas ações de fiscalização.

O Município é um dos únicos três cearenses que ainda não apresentaram casos confirmados de Covid-19 - a doença provocada pelo novo coronavírus. Até o momento, conforme a plataforma digital IntegraSUS, gerida pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Altaneira tem dois casos em investigação e nove descartados.

Contudo, a plataforma também aponta para apenas nove testes realizados em habitantes do Muncípio, sendo 2 RT-PCR (de melhor verificação da infecção) e sete testes rápidos. Os outros dois municípios sem registros da doença são Baixio e Granjeiro.

De acordo com o prefeito do Município, Dariomar Soares, a intensificação da barreira ocorre "porque na parte da noite tinha um trânsito muito grande, principalmente de crediaristas, de pessoas que aproveitavam esse horário pra entrar na nossa cidade", afirma.

Segundo o gestor, não é proibido entrar em Altaneira, mas é preciso passar pela barreira e justificar as atividades que irá desenvolver no município. "Eu peço a toda a população que respeite os funcionários públicos. Lembrando que desacatar funcionários públicos no exercício de sua função é crime", informa Dariomar Soares.

"Altaneira já vem há muito tempo fazendo sua parte e foi um dos primeiros municípios a mandar o plano de contingenciamento, de trabalho, do enfrentamento do coronavírus", avalia o prefeito.