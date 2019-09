Seleção pública do Hospital Regional do Sertão Central abre 310 vagas

O Hospital Regional do Sertão Central (HRSC) abriu seleção pública para preencher 310 vagas de cadastro de reserva na unidade. As inscrições iniciaram nesta quarta-feira (11) e vão até o próximo dia 22 de setembro. Os salários variam entre R$ 1.241,43 e R$ 8.375,09.

Para concorrer a vagas de nível médio e técnico, a taxa de inscrição é de R$ 60,00. Já para cargos de nível superior, o valor é de R$ 120,00.

A seleção é para cargos de:

Auxiliar de laboratório

Técnico em enfermagem

Técnico em enfermagem para transporte

Técnico em folha de pagamento

Técnico em gesso

Enfermeiro estomoterapeuta

Enfermeiro neonatologista

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Médico anestesiologista

Médico cardiologista

Médico cardiologista com especialidade em ecocardiograma

Médico cirurgião geral

Médico cirurgião geral com esp. em cirurgia torácica

Médico cirurgião pediátrico

Médico cirurgião vascular

Médico clínica médica - diarista

Médico clínica médica - plantonista

Médico do trabalho

Médico emergencista adulto

Médico endoscopia digestiva

Médico ginecologia obstetrícia

Médico hematologista

Médico infectologista

Médico neurocirurgião

Médico neurologista

Médico pediatra

Médico radiologista

Médico terapia intensiva adulto

Médico terapia intensiva neonatologia

Médico traumato ortopedista

As provas vão ser realizadas no mesmo dia e horário nas cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Quixeramobim e Sobral. A data prevista é 6 de outubro.

O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, prorrogável por igual período. A avaliação do processo é de competência do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH).