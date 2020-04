Segunda etapa da Campanha Nacional de Vacina contra a gripe tem início em Juazeiro do Norte

A segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe teve início na manhã desta sexta-feira (17), em Juazeiro do Norte. As vacinas serão distribuídas para todas as Unidades Básicas de Saúde do Município. Os profissionais de segurança e salvamento, onde se enquadram os policiais, bombeiros, guardas municipais e agentes de trânsito, serão vacinados nos seus locais de trabalho.

Nesta etapa, além dos profissionais das forças de segurança e salvamento; serão vacinados portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; além de caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.

A coordenadora de Imunização de Juazeiro do Norte, Márcia Rejane Rodrigues, reforça que as pessoas com doenças crônicas devem apresentar algo que comprove tal condição, como receita de medicamento de uso contínuo.

Já os caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo precisam apresentar documento que comprove a atividade profissional. Nesta categoria não se enquadram motoristas de táxi e de aplicativos.” As vacinas foram distribuídas para todas as unidades de cada bairro. As pessoas com doenças crônicas, principalmente, a gente orienta que procure evitar aglomeração”, reforça.

Da primeira etapa, voltada para idosos e profissionais da saúde, de um total de 26 mil, 24 mil já foram imunizados. “Ainda tem porque estamos fazendo o atendimento domiciliar, para as pessoas acamadas. Mas para não deu certo, pode procurar ainda na segunda fase. Não só idoso, mas o profissional de saúde”, completa Márcia.

Apenas na terceira etapa, crianças de seis meses e menores de seis anos, professores e gestantes serão vacinados.

A vacina contra a gripe, composta por vírus inativado, é trivalente e protege contra os três vírus que mais circularam no hemisfério sul, em 2019: Influenza A (H1N1), Influenza B e Influenza A (H3N2). Ainda não há vacina contra Covid-19