São Gonçalo do Amarante registra chuva de 75 milímetros

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou até as 10h55 chuva em pelo menos 69 municípios entre as 7h desta terça-feira (5) e as 7h desta quarta-feira (6). De acordo com a Funceme, as maiores precipitações foram em São Gonçalo do Amarante, com 75 milímetros, seguido de Acaraú (71,2 mm) e Paracuru (61,4 mm). Na capital cearense, foram registrados apenas 53,2 milímetros, no Posto Pluviômetrico do Pici.

Dez maiores chuvas por posto no dia:

(112 postos com chuva de 117 informados)

São Gonçalo Do Amarante (Posto: Siupe) : 75.0 mm Acaraú (Posto: Aranau) : 71.2 mm Paracuru (Posto: Jardim Do Meio) : 61.4 mm Fortaleza (Posto: Pici) : 53.2 mm Viçosa Do Ceará (Posto: Manhoso) : 53.0 mm Morada Nova (Posto: Aruaru) : 52.0 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Croata) : 46.0 mm Acaraú (Posto: Acarau) : 45.0 mm Trairi (Posto: Fazenda Lages) : 44.0 mm Ocara (Posto: Curupira) : 42.0 mm

Chuvas intensas nos próximos dias

A Funceme emitiu, com base na previsão do tempo realizada na manhã desta Quarta-feira de Cinzas, um aviso às defesas civis Estadual e Municipal de Fortaleza sobre chuvas mais intensas entre quarta e quinta-feira (7). O aviso foi emitido nesta terça-feira (5) e tem validade até quinta.

As regiões mais propícias aos eventos mais intensos são o Litoral Norte, a Ibiapaba, Maciço de Baturité e ainda a área do Baixo Jaguaribe, além de Fortaleza e Região Metropolitana, segundo a Funceme.

Tal cenário se dá pela proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) da costa norte do Ceará, além de um conjunto de fatores como a elevada umidade do ar e a direção dos ventos, que estão vindo de Nordeste, contribuindo para a movimentação das nuvens rumo ao Estado.