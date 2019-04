São Benedito tem maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas

Balanço da Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado na manhã desta terça-feira (2), apontou que entre o início de segunda-feira (1º) e 7h desta terça-feira (2), o município de São Benedito, na Região da Ibiapaba, registrou os maiores números de chuva no Ceará. De acordo com o boletim das 8h40, foram 104,8 mm.

No período, choveu em pelo menos 90 municípios do Ceará.

A previsão da Funceme é de mais chuvas em todas as regiões do Estado. O cenário se dá pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que se encontra próximo à costa. Além disso, observa-se. entre os estados de Piauí, Pernambuco e Bahia, a presença de um Cavado de Altos Níveis (CAN). Esses sistemas estão contribuindo para a ocorrência de precipitações em todo o Ceará.

10 maiores chuvas por posto no dia:

(125 postos com chuva de 131 informados)

São Benedito (Posto: Sitio Chapadinha) : 104.8 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Sao Goncalo Do Amarante) : 78.0 mm Ibiapina (Posto: Ibiapina) : 77.0 mm Itaitinga (Posto: Itaitinga) : 73.0 mm Itaitinga (Posto: Seman) : 71.0 mm Groaíras (Posto: Capim 1) : 64.0 mm Nova Russas (Posto: Nova Russas) : 61.5 mm São Benedito (Posto: Sao Benedito) : 60.2 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Sede) : 54.0 mm Aratuba (Posto: Camarão) : 48.0 mm

Previsão para os próximos dias

O Ceará terá céu nublado com chuvas em todas as regiões nos próximos dois dias, de acordo com a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A Funceme explica que, na manhã desta terça-feira (2), há poucas nuvens sobre o Ceará.

Apesar das poucas nuvens, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que ajuda para a ocorrência de chuvas em todo o Estado está próximo ao norte do Nordeste. Assim também observa-se entre os estados de Piauí, Pernambuco e Bahia, a presença de um Cavado de Altos Níveis (CAN). Esses sistemas contribuem para a ocorrência de precipitações no Ceará.

A Zona de Convergência Intertropical é um aglomerado de nuvens que circunda a faixa equatorial do globo terrestre, formada principalmente pela confluência dos ventos alísios do hemisfério norte com os ventos alísios do hemisfério sul.

Fortes ventos não vão atingir o Ceará

Os modelos de previsão numérica indicam, para o início da tarde desta quarta-feira (3) uma circulação em torno de uma baixa pressão atmosférica (não intensa) na área de convergência dos ventos alísios, ou seja, onde encontra-se a ZCIT.

De acordo com o meteorologista da Funceme, Raul Fritz, que essa pequena baixa pressão, que não caracteriza-se como um ciclone tropical, deve durar pouco tempo e não atingir o continente , incluindo a porção do Nordeste brasileiro.

Fritz salienta ainda que a força de Coriolis, devido à rotação do nosso planeta, é fraca em regiões próximas à linha do equador, ou seja, sem condições favoráveis para gerar grandes tempestades rotativas com centro de baixa pressão atmosférica mais intensa, tais como ocorrem com os ciclones tropicais.