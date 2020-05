Santa Casa de Sobral abre 10 leitos de UTI para pacientes com Covid-19

Para reforçar os equipamentos de saúde na região Norte, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral inaugura hoje (15), uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 10 leitos exclusivos para pacientes com quadro confirmado ou suspeito de Covid-19. Outros 14 leitos clínicos de enfermaria também passarão a funcionar para atender pacientes estáveis. A UTI Covid-19 começa a receber pacientes ainda hoje, conforme a demanda.

A Gestão de Leitos da Santa Casa ficará responsável por gerenciar, identificar e comunicar aos órgãos de saúde sobre a quantidade de leitos disponíveis. O paciente será internado de acordo com o parecer médico.

Sobral é o município do Interior e terceiro do Ceará com maior número de casos confirmados da doença. Segundo a plataforma IntegraSus, da Secretaria da Saúde do Estado, atualizada às 10h09 desta sexta-feira (15), a cidade tem 529 infectados e 15 óbitos. Um total de 228 pessoas já se recuperaram na Covid-19 no Município. Fortaleza (14.259) e Caucaia (820) lideram o ranking estadual.

A nova unidade atenderá pacientes de Sobral e de outros Municípios da região Norte. Foto: Divulgação

Sistema de Saúde

Outro agravante encontrado é que a cidade possui uma rápida duplicação de casos da doença, o que sobrecarrega o sistema de saúde. Em Boletim Epidemiológico da Sesa, emitido na terça-feira (12), o maior polo de saúde público da região, o Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, já está com 90% dos leitos de UTI lotados e 128% dos de enfermaria ocupados. A taxa geral de ocupação é de 109%, conforme a Sesa.

Para o diretor-geral da Santa Casa de Sobral, Klebson Carvalho, a amplicação dos leitos na unidades, neste momento, é fundamental. "O hospital disponibilizará toda a infraestrutura e equipe multiprofissional no combate a essa pandemia. A Santa Casa foi, é, e continuará sendo referência hospitalar para a Região Norte do do Ceará", afirma.

Nesta quinta-feira (14), a secretária da saúde de Sobral, Regina Célia Carvalho, realizou uma visita ao local e destacou a importância do reforço. "Com os leitos superlotados e a clínica Dr. Francisco Alves ainda em fase de conclusão, encontramos uma solução rápida. A abertura desses novos leitos é importante não só para Sobral, mas para toda a Região atendida pelo Hospital", destacou.

A entrega dos leitos contou com a parceria das secretarias da saúde municipal e estadual.